50 anni fa la 'conquista' della Luna: le canzoni in lingua inglese a lei dedicate

20 luglio 1969, una data che è scolpita a lettere gigantesche nella storia dell’umanità. In quel giorno di 50 anni fa l’uomo ‘conquistò’ la Luna. L’equipaggio del modulo statunitense Apollo 11 raggiunse l’unico satellite naturale del pianeta Terra e, per la prima volta un uomo, il comandante della missione Neil Armstrong, seguito - una ventina di minuti più tardi – dal collega Buzz Aldrin, vi pose i propri piedi.

Per ricordare questo anniversario non potevamo che proporre alcune delle innumerevoli canzoni che alla Luna sono state dedicate o che dalla Luna sono state ispirate. Ne abbiamo scelte 50, proprio come il numero degli anni trascorsi dalla prima, indimenticabile, passeggiata dell’uomo sul suolo lunare’. Venticinque di queste sono in lingua italiana e venticinque sono in quella inglese.

Nelle pagine a seguire trovate quelle in lingua inglese.