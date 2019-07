Pixies, guarda il video di “On graveyard hill”

Streghe e veggenti, tarocchi e sfere di cristallo, un carro funebre guidato da un cerbero. Il video di "On Graveyard Hill" dei Pixies, omaggio al regista Kenneth Anger, è stato ideato e diretto da Kii Arens (che ha lavorato a "What We Do" dei Devo e a "The Vampyre Of Time and Memory" dei Queens Of The Stone Age) e Bobbi Rich e girato a Los Angeles.

Kii ha detto:

"Lavorare per i potentissimi Pixies è stato davvero un onore per me, e loro mi hanno lasciato totale libertà. E penso sia proprio questo che li renda una band così originale e incredibile. Ho iniziato a lavorare nella musica creando delle opere d'arte rock, e ho pensato che fosse perfetto per questo video psichedelico e fuori di testa".





"On Graveyard Hill" è il primo brano tratto dal nuovo album dei Pixies “Beneath The Eyrie”, prodotto da Tom Dalgety e in uscita il 13 settembre su BMG.

La band sarà in tour in tutto il mondo tra il 2019 e il 2020 a supporto del nuovo album Beneath the Eyrie, partendo dal Daydream Festival a Pasadena, in California, il 31 agosto. A trent'anni dal Dodger Stadium di Los Angeles nel 1989, i Pixies condivideranno ancora il palco con i The Cure, curatori del festival. Poi partiranno per il tour europeo che inizierà il 13 settembre nel Regno Unito e li vedrà transitare anche dall’Italia.