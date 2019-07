UK, Google toglie la pubblicità a Viagogo

La filiale britannica di Google non pubblicizzerà più Viagogo, la nota piattaforma di secondary ticketing fondata a Londra ma con sede a Ginevra, in Svizzera: la scelta della gigante tecnologico californiano è da inquadrare in un più ampio tentativo di arginare il fenomeno delle speculazioni sulla rivendita dei biglietti online che ha visto la società fondata da Eric Baker finire nel mirino dell'inglese Competition and Markets Authority.

"Quando le persone usano la nostra piattaforma per cercare aiuto nell'acquisto di biglietti per i concerti, vogliamo essere certi che abbiamo un'esperienza della quale potersi fidare", ha fatto sapere Google, per mezzo di una nota, a proposito dell'iniziativa: "Per questa ragione abbiamo scelto di rendere più stringenti le nostre direttive interne e di prendere le dovute iniziative nel caso uno dei nostri inserzionisti le violi".

Viagogo, tuttavia, non sarà cancellato tout-court dalle ricerche di Google UK: la piattaforma di secondary ticketing non potrà più benificiare del posizionamento (a pagamento) in testa ai risultati relativi a ricerche correlate a richerche di biglietti per concerti, pur continuando ad apparire nei risultati organici.