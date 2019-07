Roger Waters: anche in Italia nelle sale il film “Us + Them”

Come già abbiamo anticipato giorni fa, arriverà anche nelle sale italiane il film tratto dai concerti del tour “Us + Them” di Roger Waters, distribuito da Nexo Digital.

Verrà proiettato infatti in più di 2500 cinema di oltre 60 paesi il nuovo film-concerto “Roger Waters. Us + Them”, con riprese realizzate nel corso dell’ultimo tour di Waters.

Nel corso degli ultimi due anni, Waters ha suonato un totale di 156 concerti davanti a 2,3 milioni di persone, viaggiando attraverso il nord America, l’Australia, la Nuova Zelanda, l’Europa, la Russia, l’America Latina e il Messico. È partito nel maggio 2017 da Kansas City, in Missouri, per concludere con l’ultimo concerto del tour, tenutosi nel dicembre del 2018 a Monterrey, in Messico.

Il film permette di rivivere in 4K e Dolby Atmos la potenza di quel tour, riascoltando brani dagli album di maggior successo dei Pink Floyd e canzoni tratte dal nuovo album di Roger Waters, Is This The Life We Really Want?

Spiega Roger Waters:



"Non vedo l’ora che sia ottobre. Questo non è il classico concerto rock and roll: alcuni spettatori potrebbero urlare 'yee haaaa!!!'. Che va benissimo, certo! Ma molti piangeranno. Ed è quello che spero. US + THEM è un invito all'azione. Oggi l’Homo Sapiens si trova ad un bivio: possiamo far sì che l’amore sia l’elemento che ci unisce, possiamo sviluppare la nostra capacità di entrare in empatia con gli altri e agire collettivamente per il bene del nostro pianeta. Oppure possiamo rimanere comodi e insensibili e continuare, come pecoroni ciechi, a percorrere la nostra marcia omicida verso l'estinzione. US + THEM è un voto all'amore e la vita".



Aggiunge il regista, Sean Evans:



“Questo è un grande film: un’incredibile performance messa a punto con cura, densa di emozioni e significato. Non pensavo fosse possibile, ma credo che abbiamo superato ‘The Wall’...".

Ecco il trailer: