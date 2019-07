Charli XCX: ecco il video di "Gone" con Christine and the Queens

La cantautrice britannica - salita alla ribalta nel 2014 grazie alla hit "Boom clap" - ha pubblicato il video della canzone "Gone" in cui collabora con la cantautrice e pianista francese, Christine and the Queens.

La canzone anticipa il nuovo album di Charlie XCX - la cui uscita è prevista per il prossimo 13 settembre - che con il tour sarà in concerto anche in Italia con una data al Fabrique di Milano il 18 novembre.

Ecco il video, diretto da Colin Solal Cardo: