David Bowie, 50 anni fa la sua prima esibizione in Italia

E’ successo fra giovedì 31 luglio e sabato 2 agosto del 1979. Fresco reduce da una partecipazione al Festival di Malta, un giovane musicista inglese arrivò a Monsummano Terme, una località nei pressi di Montecatini, in provincia di Pistoia. Si chiamava David Jones, in arte David Bowie, ed era arrivato lì per prendere parte a una manifestazione canora intitolata pomposamente “Festival Internazionale” organizzata dal circolo culturale Giuseppe Giusti.

Solo pochi giorni prima aveva pubblicato in Inghilterra un 45 giri intitolato “Space oddity” (leggi qui il saggio sulla canzone di Paolo Madeddu); l’aveva inciso il 20 giugno, ed era uscito nei negozi l’11 luglio.

Ognuno degli “sponsor” - anche se la definizione non era ancora in auge - della manifestazione era abbinato a uno dei partecipanti; e a David Bowie toccò in sorte il Calzaturificio Fiorella, che si fece carico della sua ospitalità.

Il Festival era presentato da Daniele Piombi, e vi partecipavano 15 cantanti - nessuno dei quali, a parte David Bowie, avrebbe poi avuto un brillante futuro. Bowie era in gara con “When I live my dream”, una traccia dell’album “David Bowie” pubblicato nel giugno di quell’anno.

Bowie passò la serata eliminatoria qualificandosi per la finale del 3 agosto; ma la vincitrice del Festival fu la catalana Maria Del Carmen, in arte Cristina.

Nel 1985 Pitt ricorderà:

“Il delegato spagnolo mi prese da parte per dirmi che lui e gli altri delegati erano dell'opinione che David avrebbe dovuto ricevere un premio per il suo contributo al successo del festival: li aveva impressionati tutti con la sua cordialità, la sua disponibilità e la sua indiscutibile arte. Venne proposto di creare una categoria speciale, quella del disco meglio prodotto, e per decisione unanime il premio andò a David”.

Per commemorare la visita di David Bowie nel 1967, il Comune di Monsummano Terme, il 21 maggio scorso, gli ha intitolato il Parco Pubblico di Villa Renatico Martini.