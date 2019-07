Bruce Springsteen: 150 oggetti rari per la mostra “His Hometown”

"Springsteen: His Hometown" è il titolo dell’esposizione che sarà inaugurata il prossimo 29 settembre alla Monmouth County Historical Association a Freehold, New Jersey, dove il Boss è cresciuto.

Bruce Springsteen ha sempre celebrato le sue origini attraverso la propria musica; la mostra – la cui inaugurazione coincide con la celebrazione del centenario della città - farà luce proprio sul legame tematico tra Monmouth County e il lavoro artistico del cantautore.

Saranno più di 150 anni gli oggetti esposti che – provenienti sia dalla Monmouth County Historical Association che dal Bruce Springsteen Archives and Center for American Music at Monmouth University – includono, per esempio, un poster a colori originale dei The Castiles, prima band di Springsteen, e un album-ricordo realizzato dalla madre.

I proventi della mostra saranno devoluti all Monmouth County Historical Association e Linda Bricker - presidente del Consiglio di fondazione dell'MCHA - ha dichiarato:

L'MCHA è onorata di avere l'opportunità di esporre alcuni degli oggetti più unici, e mai visti prima, che riflettono l'ineguagliata carriera e la vita di Bruce Springsteen.

Maggiori dettagli sulla mostra sono disponibili sul sito della MCHA al seguente link.