Chi è Fosco17 (e la sua 'canzone da falò')

“Una canzone da falò” è il nuovo singolo di Fosco17, vero nome Luca Jacoboni, cantautore bolognese classe 1995 che lo scorso dicembre ha partecipato a Sanremo Giovani arrivando fino alla finale del concorso. La canzone ironizza sulle tipiche melodie dei tormentoni, con un testo che parla di cose semplici: “Prendersi in giro è divertente e ti fa invecchiare più tardi. Sono stanco degli artisti che si vestono da maledetti e fanno apparire tutto un po’ depresso… ci sono momenti per essere intimi, ma in questo contesto mi sento bene e trovo utile fare ironia, come nella vita di tutti i giorni”.

Fosco17 si muove tra l’indie e il pop dal quale è stato “direttamente ed indirettamente influenzato”, sempre cercando di restare puro: “è importante tenere a mente le influenze durante il processo creativo, ma proprio negli ascolti inconsci si trovano le varie sfaccettature della personalità di un’artista”.

Reduce dall’esperienza di Sanremo giovani, “un vero tuffo nell’intrattenimento con tutto il positivo e il negativo che ne consegue”, il cantautore bolognese si dice lontano ora più che mai dal mondo televisivo che lo ha molto ridimensionato, per riavvicinarsi a quel sottobosco underground che lo ha visto nascere: “Sono cresciuto con le band, dove il live veniva prima di tutto. Ora con Fosco ho trovato una sintesi tra i due momenti, quello in studio e quello sul palco, e credo che conoscere Fosco senza conoscere un live non ti dà un quadro completo”.

“Una canzone da falò” arriva dopo l’EP “Prima Stagione”, che comprendeva i brani “Bon ton” (featuring Mr Monkey), “Cristiano Ronaldo” e “Diego Armando Maradona”.

(Francesca Aquilone)