Ray e Dave Davies (Kinks): nuova musica insieme

I “fratelli-coltelli” del beat inglese hanno ricominciato a suonare insieme. Dave Davies ha confermato che lui e Ray sono in studio e stanno lavorando a nuova musica per i Kinks.

I segnali di riconciliazione fra i due erano arrivati già lo scorso giugno, quando Ray rivelò la sua intenzione di rimettere insieme il gruppo con Dave e il batterista originario Mick Avory.

Dave ha spiegato che al momento sono impegnati a lavorare sulla prossima riedizione per il cinquantesimo anniversario del loro album del 1969 “Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)”.

Dave Davies:



“Abbiamo quasi finito, e il disco uscirà in tempo per l’anniversario di ottobre. Nella riedizione ci saranno anche altre nostre canzoni dell’epoca, oltre alla mia da solista ‘Hold my hand’”



Dave ha anche rivelato che i tre musicisti, insieme all’altro batterista Bob Henrit, da due anni sono al lavoro su canzoni vecchie e inedite.

Ancora Dave:



“Abbiamo ascoltato un sacco di vecchio materiale. In parte è già buono così, in parte va rimesso a posto. Ci sono cose che avevamo registrato e mai usato. Altre non sono complete nella parte vocale, o hanno bisogno di qualche aggiunta”.



Parlando dei nuovi brani scritti da Ray, Dave ha aggiunto:



“Al momento sono in forma di demo. Ma di demo ben fatti. Ray sta ancora spulciando fra le cose che ha scritto. L’intenzione è di farli uscire, ma non ne siamo sicuri al cento per cento”



La band sta ancora cercando un bassista per le sessions; ilbassista originario, Pete Quaife, è morto nel 2010, il suo rimpiazzo Jim Rodford, che suonò con i Kinks fra il 1978 e il 1996, è morto nel 2018.

The interview also clarifies that the band have yet to appoint a bass player for the sessions. The original Kinks bassist Pete Quaife died in 2010, while his replacement Jim Rodford, who played with the band from 1978 to their break-up in 1996, died in 2018.