Chance The Rapper pubblica l’album di debutto “The big day”

Il rapper di Chicago ha annunciato nella trasmissione "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" che il suo album di debutto si intitolerà “The big day” e uscirà il 26 luglio.

I precedenti mixtapes di Chance The Rapper erano sempre usciti gratuitamente; “Acid Rap” e “10 Day” erano stati messi in vendita per la prima volta poche settimane fa, arrivando rispettivamente al numero 5 e al numero 73 della classifica di “Billboard”.

A maggio 2016 il rapper è entrato nella storia delle classifiche quando il suo mixtape “Coloring book” è arrivato al numero 8 delle “Billboard 200 album charts” solo in forza dello streaming.