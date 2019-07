Beirut, salta il tour. Al Todays saranno sostituiti dai Ride.

Causa l'annullamento dell'intero tour estivo europeo di Beirut, per motivi di salute della band, è saltata la partecipazione della band al #TODAYS19. A sostituirli saranno i Ride, che entrano nella lineup di venerdì 23 agosto con Spiritualized, Deerhunter e Bob Mould (Husker Du).

I biglietti acquistati precedentemente rimangono validi e sono ancora disponibili biglietti in prevendita. Coloro che desiderano il rimborso del biglietto per l'evento annullato di Beirut,possono contattare TicketOne (entro e non oltre il 22 luglio) (892 101, ecomm.customerservice@ticketone.it oppure recandosi nel punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto) chiedendo il rimborso del "biglietto singolo 23 agosto a sPAZIO211".

Rimangono disponibili in prevendita i biglietti singoli per le tutte le giornate sia a sPAZIO211 che INCET,oltre agli abbonamenti (sia quelli giornalieri che quelli interi per i 3 giorni).