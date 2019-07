Patreon raccoglie 60 milioni di dollari promettendo espansione a livello internazionale

Patreon ha raccolto fondi per oltre 60 milioni di dollari in vista di nuove strategie espansive a livello internazionale: tra gli ultimi investitori dell'impresa figura - accanto a privati e a diverse società finanziarie - anche il leader dei System of a Down Serj Tankian.

I fondi raccolti, ha spiegato Conte, saranno utilizzati per attivare "nuove modalità di pagamento" oltre che per aprire nuove filiali in tutto il mondo: "Il fatto che creativi e artisti siano i nostri principali finanziatori significa che avremo ancora più menti e anime creative a supportare la nostra missione", ha spiegato l'ad.

La società, che per la fine dell'anno si aspetta di ridistribuire un miliardo di dollari alla community dei propri associati, lo scorso gennaio ha fatto sapere di poter contare su tre milioni di fan impegnati in operazioni di crowdfunding attivate da oltre 100mila tra artisti e creatori: il modello di business di Patreon prevede - come osserva Musically - una commissione da corrispondere all'azienda pari a una percentuale compresa tra il 5 e il 12% del totale raccolto dalle singole campagne, a seconda delle caratteristiche delle stesse.