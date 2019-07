Neil Young e Norah Jones all’Harvest Moon Benefit Concert

Mentre la serie dei concerti Bridge School Benefit, organizzata dal cantautore canadese, si è conclusa tre anni fa, Neil Young ha avviato una nuova iniziativa per raccogliere fondi per bambini ammalati.

L’Harvest Moon Benefit Concert si terrà al Painted Turtle Camp, un’ora di macchina a nord di Los Angeles, il 14 settembre: in cartellone, insieme a Neil Young, anche Norah Jones e Father John Misty.

Il Bridge School Benefit si è tenuto dal 1986 al 2016 allo Shoreline Amphitheater di Mountain View, in California, e negli anni ha visto sul palco oltre 100 artisti, fra i quali Paul McCartney, Elton John e Metallica.

Harvest Moon raccoglierà fondi a sostegno della Painted Turtle, che si occupa di organizzare campi estivi per bambini malati.