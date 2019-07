R. Kelly rimane in carcere, negata la libertà su cauzione

Un giudice di Chicago ha stabilito che R. Kelly rimarrà nel carcere nel quale è attualmente detenuto dopo l’arresto avvenuto nei giorni scorsi, negandogli la libertà su cauzione. Il rapper è accusato di pedopornografia e di aver pagato migliaia di dollari per rientrare in possesso di video girati da lui stesso mentre faceva sesso con ragazze minorenni. R. Kelly si è dichiarato innocente,

La libertà su cauzione gli è stata negata in quanto è stato ritenuto persona pericolosa per la comunità, e a rischio di fuga.