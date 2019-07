Beyoncé, l’album “The gift” per “Il Re Leone”. Video e tracklist

Beyoncé ha annunciato la tracklist dell’album “The Lion King - The Gift”, da lei curato e prodotto e ispirato al film della Disney “Il Re Leone”, in uscita venerdì 19 luglio.



“E’ una lettera d’amore per l’Africa, e per questo ho cercato di coinvolgere molti artisti di quel continente, e non semplicemente ispirarmi al sound africano”

Di seguito la tracklist dell’album, che contiene anche “Spirit”, cantata da Beyoncé, di cui trovate più sotto il video, oltre a contributi di Jay-Z, Childish Gambino e Pharrell Williams.

The Lion King: The Gift:

01 Beyoncé: “Bigger”

02 Beyoncé: “Find Your Way Back (Circle of Life)”

03 Tekno / Yemi Alade / Mr. Eazi: “Don’t Jealous Me”

04 Burna Boy: “Ja Ara E”

05 Beyoncé / Kendrick Lamar: “The Nile”

06 Beyoncé / JAY-Z / Childish Gambino: “Mood 4 Eva”

07 Salatiel / Pharrell / Beyoncé: “Water”

08 Blue Ivy Carter / SAINt JHN / WizKid / Beyoncé: “Brown Skin Girl”

09 Tiwa Savage / Mr. Eazi: “Keys to the Kingdom”

10 Beyoncé: “Otherside”

11 Beyoncé / Shatta Wale: “Already”

12 Tierra Whack / Beyoncé / Busiswa / Yemi Alade / Moonchild Sanelly: “My Power”

13 070 Shake / Jessie Reyez: “Scar”

14 Beyoncé: “Spirit”