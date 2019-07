Emmy Awards: nomination per Bruce Springsteen e Beyoncé

Sono state annunciate le nomination per gli Emmy Awards, i premi statunitensi per i programmi televisivi. Alcuni fra i nominati hanno connotazioni musicali.

Il molto discusso documentario su Michael Jackson “Leaving Neverland” è candidato come Outstanding Documentary or Nonfiction Special. “FYRE: The greatest party that never happened”, il documentario sull’annunciato nel 2017 e mai realizzato festival nell’isola bahamense di Great Exuma, è in nomination nella categoria Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program.

La docu-serie “Surviving R Kelly”, la cui programmazione ha riportato l’attenzione sui presunti reati sessuali del rapper, ha avuto la nomination come Outstanding Informational Series or Special.

“Homecoming”, il film-concerto su Beyoncé al Coachella Festival, ha ottenuto ben sei nomination: Outstanding Variety Special (Pre-Recorded), Outstanding Music Direction, Outstanding Directing, Outstanding Writing, Outstanding Production Design e Outstanding Costumes For Variety.

“Springsteen on Broadway”, documentazione della residency teatrale di Bruce Springsteen, è in nomination per le categorie Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) e Outstanding Directing.

I vincitori verranno annunciati il 23 settembre.