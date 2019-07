Duran Duran, concerto alla NASA. Dettagli sul nuovo album

Questa sera, 16 luglio, la band di Simon Le Bon terrà uno speciale concerto al Kennedy Space Centre in Florida, per celebrare l’imminente cinquantenario dello sbarco del primo uomo sulla Luna (20 luglio). I Duran Duran dedicheranno una sezione del loro concerto a canzoni in qualche modo connesse alla Luna, del loro repertorio (“Planet Earth”, “New Moon On Monday” e “Astronaut”) ma anche di altri (“Walking on the moon” dei Police), davanti a un pubblico del quale faranno parte tutti gli astronauti che hanno messo piede sul satellite - quelli ancora vivi, s’intende. I Duran Duran hanno dovuto richiedere un permesso speciale per poter far volare 300 droni sopra lo spazio in cui si terrà il concerto, che durerà un’ora e mezza, nel quale saranno spalleggiati da un’orchestra e da un coro di 40 elementi.

Nick Rhodes:



“E’ stato difficile da organizzare, ci sono state molte difficoltà burocratiche, perché di solito la NASA non permette sorvoli del proprio spazio aereo. Ma ci tenevamo che questo concerto fosse speciale”.



Gli introiti andranno a beneficio della Aldrin Family Foundation, istituita dall’astronauta Buzz Aldrin, secondo uomo, dopo Neil Armstrong, a calpestare il suolo lunare.

I Duran Duran sono intanto al lavoro su un nuovo album, prodotto da Mark Ronson e Erol Alkan (Ronson ha già lavorato con la band per “Paper Gods” e “All you need is now”).

Ancora Rhodes: