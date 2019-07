Wilco, nuovo album in ottobre

Si intitolerà “Ode to joy” il prossimo album della band di Jeff Tweedy, il quale pochi mesi fa ha pubblicato il suo album di debutto da solista “Warm”, mentre l’ultima uscita discografica del gruppo, “Schmilco”, risale al 2016.

Ha detto Jeff Tweedy:



“Il disco è, in un suo strano modo, un inno. In questi tempi in cui accadono cose tremende, una cosa per cui vale la pensa di combattere è la libertà di essere felici, anche se tutto sta andando in vacca”

L’album conterrà 11 nuove canzoni scritte e prodotte da Jeff Tweedy e registrate al The Loft di Chicago, e mixate da Tom Schick.

Tracklist:

Bright Leaves

Before Us

One and a Half Stars

Quiet Amplifier

Everyone Hides

White Wooden Cross

Citizens

We Were Lucky

Love Is Everywhere (Beware)

Hold Me Anyway

An Empty Corner

I Wilco terranno due date in Italia a settembre.