Jack White, una collaborazione con Bob Dylan?

La voce di “Seven Nations Army”, intervistato dalla rivista statunitense “Rolling Stone”, ha fatto capire che ci sarebbe alle porte una sua collaborazione nientemeno che con Bob Dylan. Alla domanda se abbia mai scritto una canzone con Dylan, Jack White ha risposto:



Poi il musicista ha parlato di Dylan:



“MI dà molti consigli. Per me è un mentore incredibile, e un buon amico. Lui è una persona molto complessa. Molti di quelli che raggiungono la celebrità, o anche soltanto l’assaggiano, vivono un’esperienza che probabilmente nessun altro essere umano può immaginare. A me capita di entrare in una stanza dove ci sono altre persone e di rendermi conto che le intimidisco. In una situazione del genere, non sai che fare. Penso che gente come Dylan cerchi di evitare situazioni di questo genere”.