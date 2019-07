Beatles, “Abbey Road” special edition: prime indiscrezioni

Procedono nel massimo segreto i lavori per la riedizione speciale di “Abbey Road”, l'album dei Fab Four uscito per la prima volta il 26 settembre del 1969 (in UK9 e l’1 ottobre dello stesso anno (negli USA).

Al momento, l’edizione per il cinquantesimo anniversario di “Abbey Road” pare sarà costituita da tre CD e un DVD Blu-Ray. Nel primo disco ci sarebbe il remix della versione originaria, il secondo conterrebbe “alternate version” delle canzoni nella sequenza inizialmente prevista (con “Her Majesty” tra “Mean Mr Mustard” e “Polythene Pam”), e un terzo conterrebbe curiosità (come la prima esecuzione in studio, ai Trident, del 15 febbraio 1969, di “I want you”, “Because” in versione solo voci, le voci separate di “Come together” - da cui verrebbe confermato che ai cori c’è Paul McCartney) e canzoni coeve.

Per il libro che accompagnerà la riedizione, Paul avrebbe fornito 80 foto inedite di Linda McCartney scattate durante le session in studio, mentre il testo sarebbe stato scritto principalmente da Kevin Howlett.

Il primo ascolto ufficiale della riedizione di “Abbey Road” sarebbe fissato per il 28 agosto, nello Studio 2 di Abbey Road, alla presenza di Paul e RIngo Starr.