Avril Lavigne: guarda il video di "I Fell in Love With the Devil"

La sk8er girl degli anni Duemila ha presentato il video di "I Fell in Love With the Devil", quarto singolo estratto dal suo sesto lavoro discografico "Head Above Water" pubblicato lo scorso febbraio.

Avril Lavigne ha recentemente annunciato le date per l'"Head Above Water Tour", il suo primo tour dopo cinque anni, che partirà da Seattle il 14 settembre con quindici date in Nord America. Al momento non sono in programma date in Europa o in Italia.

Guarda il video: