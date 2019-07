Chi sono The Blaze: il duo francese stasera al Rock in Roma

Dopo il concerto al Fabrique di Milano dello scorso marzo, The Blaze tornano in Italia: il duo francese suonerà questa sera al Rock in Roma, sul palco dell'Ippodromo Capannelle. Formato dai cugini Jonathan e Guillaume Alric, il duo ha raccolto con le sue canzoni consensi più che positivi da parte dei seguaci della scena elettronica e dance internazionale.

Jonathan, nato in Costa d'Avorio, è tornato in Francia all'età di soli tre anni, dove è cresciuto insieme al cugino Guillaume in un piccolo paese, circondati dalla musica classica che i loro genitori facevano girare in casa. In seguito Guillaume ha sviluppato l'amore per il reggae e ha cominciato a comporre brani con lo pseudonimo di Mayd Hubb, mentre nel frattempo Jonathan frequentava la scuola di cinema a Bruxelles. È stato proprio quest'ultimo, mentre viveva in Belgio, a chiedere a Guillaume di aiutarlo nella colonna sonora di un video musicale che stava preparando per un progetto scolastico: è così che i due ragazzi iniziano a fare musica insieme con il nome di The Blaze.

Le melodie del duo attingono alle sensazioni della musica dub, condite da percussioni scintillanti e dalle loro voci, che in studio e nei concerti vengono distorte, suonando quasi lugubri: il risultato è un sound ipnotizzante, che si muove tra house e pop.

The Blaze si sono fatti conoscere nel 2016 con il singolo "Virile" (accompagnato dal relativo video), a cui tra il 2017 e il 2018 hanno fatto seguito "Territory" e "Heaven". I consensi positivi raccolti dal duo hanno portato Jonathan e Guillaume ad esibirsi negli ultimi mesi sui palchi dei principali festival europei e statunitensi: dal Coachella al Reading and Leeds, passando per il Primavera Sound, il Roskilde, il Lollapalooza e il Parklife. Lo scorso settembre è uscito l'album d'esordio, "Dancehall".

Le porte dell'Ippodromo Capannelle apriranno alle 19.30, mentre il concerto di The Blaze comincerà alle 21.45.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del festival, www.rockinroma.com, al prezzo di 34,50 euro (posto unico).

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Andata: Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro - fermata Capannelle/Appia Nuova; oppure Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto - fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno con autobus notturni Atac: Linea N 26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzioni L.go Colli Albani.