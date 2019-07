Ex Otago in concerto al Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

La band genovese, recentemente vista in gara al Festival di Sanremo 2019 con "Solo una canzone", arriva questa sera al Rock in Roma con il tour estivo "La notte chiama", sul palco dell'Ippodromo Capannelle. Ad aprire il concerto degli Ex Otago il duo dei Viito, salito alla ribalta lo scorso anno con le hit "Bella come Roma" e "Industria porno".

I cancelli dell'Ippodromo delle Capannelle apriranno alle 20. I concerti cominceranno invece alle 20.30.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com, al prezzo di 23 euro (posto unico).

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Andata: Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro - fermata Capannelle/Appia Nuova; oppure Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto - fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno con autobus notturni Atac: Linea N 26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzioni L.go Colli Albani.