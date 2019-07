Slash, il live con i Conspirators fuori a settembre. Tracklist

“Slash feat Myles Kennedy and the Conspirators - Living the Dream Tour” è la testimonianza dell'energica performance della band al leggendario Hammersmith Apollo di Londra durante il tour sold out del 2019. Verrà pubblicato il 20 settembre 2019 in DVD + 2CD, Blu-ray + 2 CD, vinile nero 3LP, vinile rosso 3LP in edizione limitata, video digitale e audio digitale.

“Living The Dream Tour” vede Slash & Co. esibirsi in un concerto di 2 ore, con una scelta di brani da tutti e quattro gli album solisti di Slash. Il set comprende "Call of the Wild" "Driving Rain", "By The Sword", "Back From Cali", "Starlight", "World On Fire" e "Anastasia". Ci sono anche una versione live di "Shadow Life”, "We Are All Gonna Die" e "Doctor Alibi".

Nel DVD/Blu-ray è incluso il bonus “Live In London mini-documentary”, con un'intervista a Slash e Myles e riprese dal backstage dello show.

La band è composta da Slash (chitarra), Myles Kennedy (voce), Todd Kerns (basso), Frank Sidoris (chitarra ritmica) e Brent Fitz (batteria).

TRACKLIST:

The Call Of The Wild

Halo

Standing In The Sun

Ghost

Back From Cali

My Antidote

Serve You Right

Boulevard Of Broken Hearts

Shadow Life

We're All Gonna Die

Doctor Alibi

Lost Inside The Girl

Wicked Stone

Mind Your Manners

Driving Rain

By The Sword

Nightrain

Starlight

You're A Lie

World On Fire

Avalon

Anastasia