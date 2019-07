Diego Maradona: ecco le canzoni che hanno celebrato il suo mito

Il prossimo settembre, per tre giorni – il 23, 24 e 25 -, sarà proiettato nei cinema italiani (sul sito Nexo Digital l'elenco delle sale cinematografiche nel quale si potrà vedere) ‘Diego Maradona’ un film sulla sua vita diretto dal regista Asif Kapadia, già premio Oscar nel 2016 per ‘Amy’, il documentario sulla vita della popstar inglese Amy Winehouse.

Kapadia oltre ad aver narrato la vita della sfortunata Amy, morta a soli 27 anni, ha raccontato la vita di un’altra icona, questa volta sportiva, del nostro tempo: il pilota automobilistico brasiliano Ayrton Senna. Campione delle quattro ruote dal tragico destino – tratto comune con Amy Winehouse -, morì infatti a 34 anni durante il Gran Premio di San Marino il primo maggio 1994.

Fortunatamente Diego Armando Maradona è ancora vivo e il prossimo 30 ottobre lo attendono 59 candeline da spegnere sulla sua torta di compleanno. Maradona è un mito sportivo che travalicato il rettangolo verde del campo da calcio per entrare nell’immaginario popolare per le sue prodezze con il pallone, ma anche per gli eccessi della sua vita privata e per una esagerata umanità che l’ha portato a vivere la vita sempre mettendoci la propria faccia e pagando in prima persona ogni debito contratto.

Diego Armando Maradona è stato ed è venerato al pari di un Dio nella natia Argentina e a Napoli, la città che più di ogni altra è legata alle sue gesta sportive. E come ogni eroe popolare che si rispetti, è stato cantato, per le sue imprese, dentro e fuori dal campo, anche dal mondo della musica. Nelle pagine a seguire vi proponiamo alcune canzoni a lui dedicate o da lui ispirate.

Mentre qui sotto potete vedere il trailer del biopic a settembre nei cinema.