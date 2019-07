Giffoni Music Concept 2019, oggi la masterclass 'Donne in musica' con Elodie

Il tema del gender equality in ambito musicale si è imposto presso gli addetti ai lavori a livello internazionale come uno degli argomenti più importanti - e, fortunatamente, non più rimandabili - nel corso delle ultime stagioni: il ruolo delle donne nell'industria musicale verrà approfondito nel corso della masterclass "Donne in musica", in programma oggi, 20 luglio, alle 16, presso le aule della cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, che avrà per protagonista Elodie, la cantante già concorrente del talent show "Amici" tornata recentemente a segnalarsi all'attenzione del pubblico grazie al singolo "Margarita", registrato con il rapper milanese Marracash. A moderare l'incontro, previsto dell'ambito del Giffoni Music Concept 2019, sarà Davide Poliani, giornalista di Rockol.

Per prendere parte all'evento è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell'evento a questo indirizzo.