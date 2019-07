Joe Barbieri, un disco-tributo a Billie Holiday. Tracklist

Per celebrare Billie Holiday nel 60° anniversario della scomparsa, Joe Barbieri ha pubblicato l’album “Dear Billie” (Microcosmo Dischi, distribuzione Warner Music).

Spiega il musicista napoletano:

“Due sono i pilastri che nel jazz mi hanno più di ogni altri forgiato: Chet Baker e Billie Holiday. Al primo ho dedicato un album alcuni anni fa dal titolo ‘Chet Lives!’; mi rimaneva un debito morale nei confronti di Lady Day, che con questo progetto vorrei provare non tanto ad estinguere (quello è impossibile) ma quantomeno a sublimare. Sin da quando ero ragazzo, ascoltare le canzoni di Billie mi permetteva di entrare in una dimensione emotiva ‘altra’, mi dava accesso ad una gamma di percezioni che erano già mie pur non avendone coscienza. E grazie a lei, grazie al suo modo di cantare al mondo, mi sentivo compreso, curato, perdonato”.

Al progetto hanno collaborato tre voci eccellenti del jazz italiano e mondiale: il clarinetto di Gabriele Mirabassi, il contrabbasso di Luca Bulgarelli e il pianoforte di Pietro Lussu.

Tracklist:

I’m a Fool to Want You

The End of A Love Affair

The Very Thought Of You

I’ll Be Seeing You

I Get Along Without You Very Well

Dear Billie

What A Little Moonlight Can Do

Don’t Explain

When You’re Smiling

Facendo I Conti