Gli Skiantos si raccontano a Porfirio Rubirosa a Recanati

Alla Festa della musica artigiana e indipendente di Recanati (Macerata), gli Skiantos saranno protagonisti non solo sul palco: prima del concerto serale, sabato 20 luglio alle 18,30, al Centro Fonti S. Lorenzo, Porfirio Rubirosa, il cantautore e performer veneto, dialogherà con Dandy Bestia, al secolo Fabio Testoni, chitarrista e fondatore degli Skiantos, in un'intervista tra curiosità e aneddoti per rivivere insieme la storia del gruppo.

Dalle 21.00, poi, sul palco di Memorabilia 2019 saliranno Porfirio Rubirosa and His Band e a seguire Skiantos, per una accoppiata tra dadaismo e musica demenziale.