Lil Peep, arriva un secondo album postumo

La madre del rapper Gustav Ahr, in arte Lil Peep, morto nel 2017 all’età di 21 anni, ha annunciato la prossima uscita di un album postumo curato da lei stessa insieme ai musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dei brani.

In carriera e da vivo Lil Peep aveva pubblicato un solo album, “Come over when you’re sober, Part 1”, nell’agosto del 2017. Nel novembre 2018 era stato pubblicato postumo “Come over when you’re sober, Part 2”. Quest’anno di Lil Peep sono già usciti il singolo postumo “I’ve been waiting” con iLoveMakonnen featuring Fall Out Boy, ed è stato ripubblicato un singolo del 2015, "Star Shopping."

E Travis Barker ha pubblicato un remix di “Falling Down”, di Lil Peep e XXXtentacion.