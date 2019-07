Testi hot, ballerine, atmosfere tropicali: Ozuna al Rock in Roma

Le star del latin pop conquistano il Rock in Roma. Prima Bad Bunny, protagonista questa settimana di un concerto che lo ha visto portare sul palco del festival capitolino il suo mix di latin trap e reggaeton, ora Ozuna: il fenomeno portoricano ha radunato all'Ippodromo Capannelle 20mila spettatori, che per più di due ore hanno ballato le hit in scaletta, da "Única" a "Taki taki".

Il successo di Ozuna ha il sapore di una rivincita. Una storia difficile, quella del cantante - classe 1992 - che ha trovato nella musica l'occasione per riscattare un'infanzia tormentata (dopo la morte del padre è stata sua nonna a prendersi cura di lui, perché la madre non aveva soldi per mantenerlo). La passione per i ritmi latini e i suoni reggaeton l'ha ereditata proprio da suo papà, che lavorava come ballerino per il cantante portoricano Vico C, prima di perdere la vita in una sparatoria quando Ozuna aveva solamente due anni.

Davanti ai 20mila spettatori dell'Ippodromo Capanelle Juan Carlos Ozuna Rosado si guarda alle spalle e si gusta quel successo arrivato forse fin troppo velocemente e che nel giro di tre o quattro anni lo ha reso il capofila della nuova generazione di artisti latin pop: dai primi video pubblicati sul suo canale YouTube alla firma del contratto discografico con la divisione latina di Sony Music, passando per le canzoni incise insieme alle altre star della musica latina che gli hanno permesso di farsi spazio tra i giganti del genere.

"Única", "Vaina loca", "Ibiza", "La modelo", "Devuélveme", "Dile que tu me quieres", "Te vas". E poi ancora "Se preparó", "Quiero repetir", "El farsante", "Baila baila baila". In scaletta si susseguono i momenti clou dell'ascesa del cantante, che nella traccia d'apertura del suo primo album ufficiale, "Odisea", nominato nel 2017 ai Latin Grammy Awards come "Best Urban Music Album", raccontava della sua infanzia tra povertà e disagio, e che ora infrange i record nelle classifiche di vendita e sulle piattaforme di streaming, come testimoniano i numeri dei suoi dischi e i 12 miliardi di visualizzazioni complessive totalizzati dai video dei suoi singoli su YouTube.

Tra testi hot e piccanti (pieni di riferimenti sessuali piuttosto espliciti), atmosfere tropicali, ballerine, fuochi d'artificio e coriandoli, Ozuna dà un calcio ai demoni del passato e danza sulle note delle sue canzoni, trasformando il concerto in una discoteca a cielo aperto, sotto le stelle di Capannelle (e gli aerei che atterrano e decollano dal vicinissimo aeroporto di Ciampino), fino all'esplosiva chiusura con "Te bote" e "Taki taki".

SCALETTA:

"Única"

"Vaina loca"

"Ibiza"

"La modelo"

"Devuélveme"

"Quiero mas"

"Monotonia"

"Solita"

"Me dijeron"

"Rompe corazones"

"Corazon de seda"

"Dile que tu me quieres"

"La ocacion"

"Te soñe de nuevo"

"Ahora dice"

"Amor genuino"

"Me niego"

"Que va"

"Te vas"

"Escapate conmigo"

"X (Remix)"

"Aresina"

"Criminal"

"Siguelo bailando"

"Tu foto"

"Se preparó"

Quiero repetir"

"El farsante"

"Baila baila baila"

"Luz apaga"

"Si tu marido"

"Te bote"

"Taki taki"