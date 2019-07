Ozuna al Rock in Roma: le foto e la scaletta del concerto

Il fenomeno del reggaeton è arrivato questa sera sul palco del Rock in Roma: il tour italiano di Ozuna, parte della serie di concerti del cantante portoricano in Europa, dopo Napoli e Catania ha fatto tappa all'Ippodromo della Capannelle, nella Capitale. In scaletta le hit del cantante, pronto a tornare sulle scene discografiche dopo il successo degli album "Odisea" e "Aura" (entrambi campioni di vendite in America) con un nuovo disco. Ecco le foto e la scaletta del concerto di Ozuna al Rock in Roma:

"Única"

"Vaina loca"

"Ibiza"

"La modelo"

"Devuélveme"

"Quiero mas"

"Monotonia"

"Solita"

"Me dijeron"

"Rompe corazones"

"Corazon de seda"

"Dile que tu me quieres"

"La ocacion"

"Te soñe de nuevo"

"Ahora dice"

"Amor genuino"

"Me niego"

"Que va"

"Te vas reggae"

"Escapate conmigo"

"X (Remix)"

"Aresina"

"Criminal"

"Siguelo bailando"

"Tu foto"

"Se preparó"

Quiero repetir"

"El farsante"

"Baila baila baila"

"Luz apaga"

"Si tu marido"

"Te bote"

"Taki taki"