Paul McCartney e Ringo Starr suonano i Beatles a Los Angeles

Il repise di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ed "Helter Skelter": chi ieri sera era Dodgers Stadium - lo stadio di baseball di Los Angeles - ha ascoltato due classici assoluti suonati non solo da Paul McCartney, titolare del concerto ma anche da Ringo Starr. Ovvero i due membri superstiti dei Fab Four. Il batterista non è stato l'unico ospite - è salito sul palco anchde Joe Walsh degli Eagles - ma di certo è stato il più importante.

Ecco i video e la scaletta del concerto:

Durante la canzone conclusiva è salito sul palco anche Joe Walsh degli Eagles

SETLIST

A Hard Day's Night - Cover di The Beatles

Junior's Farm - Cover di Wings

Can't Buy Me Love - Cover di The Beatles

Letting Go - Cover di Wings

Who Cares

Got to Get You Into My Life - Cover di The Beatles

Come On to Me

Let Me Roll It - Cover di Wings

I've Got a Feeling - Cover di The Beatles

Let 'Em In - Cover di Wings

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five - Cover di Wings

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face - Cover di The Beatles

In Spite of All the Danger - Cover di The Quarrymen

From Me to You - Cover di The Beatles

Dance Tonight

Love Me Do - Cover di The Beatles

Blackbird - Cover di The Beatles

Here Today

Queenie Eye

Lady Madonna - Cover di The Beatles

Eleanor Rigby - Cover di The Beatles

Fuh You

Being for the Benefit of Mr. Kite! - Cover di The Beatles

Something - Cover di The Beatles

Ob-La-Di, Ob-La-Da - Cover di The Beatles

Band on the Run - Cover di Wings

Back in the U.S.S.R. - Cover di The Beatles

Let It Be - Cover di The Beatles

Live and Let Die - Cover di Wings

Hey Jude - Cover di The Beatles



BIS #1