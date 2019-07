Ozuna al Rock in Roma: la diretta del concerto

Dopo Bad Bunny, un'altra serata all'insegna della musica latina al Rock in Roma. Stasera sul palco dell'Ippodromo Capannelle arriva il portoricano Ozuna, star del reggaeton (qui tutte le informazioni su orari, biglietti e come arrivare). In scaletta tutti i successi che hanno permesso al cantante - classe 1992 - di totalizzare più di 10 miliardi di visualizzazioni complessive per i suoi videoclip su YouTube: da "Aura" a "Sobredosis", passando per "Única", "Devuélveme", "Vaina loca", "Se preparó", "Que va", "El farsante", "Te boté" e "Escápate conmigo". Restate connessi per seguire il concerto in diretta su Rockol.