Luglio 1989: i Pink Floyd suonano in Piazza San Marco a Venezia

il 15 luglio del 1989 i Pink Floyd suonarono di fronte a Piazza San Marco a Venezia, durante la festa del Redentore: un concerto storico e tra i più discussi della storia del rock, prima durante e soprattutto dopo.

L'idea fu del promoter Fran Tomasi: far suonare la band inglese su una mega piattaforma galleggiante, un concerto gratuito in diretta TV. Lo show fu oggetto di acceso dibattito politico, e viene ricordaoa dalla città come un disastro per l'impatto delle centiniaia di migliaia di persone.

Lo racconta bene il collega Giò Alajmo del Gazzettino, in questo articolo uscito per i 25 anni del concerto:

Arrivarono 200.000 persone, che invasero la città senza nessun servizio. Il concerto - che si può vedere su YouTube - fu in ballo fino all'ultimo:

La città venne lasciata sommersa dai rifiuti e le polemiche andarono avanti per anni, racconta Alajmo:

La scaletta del concerto

SETLIST

Shine On You Crazy Diamond (Parts I-V)

Learning to Fly

Yet Another Movie

Round and Around

Sorrow

The Dogs of War

On the Turning Away

Time

The Great Gig in the Sky

Wish You Were Here

Money

Another Brick in the Wall Part 2

Comfortably Numb

Run Like Hell