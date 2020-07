15 luglio 1989: i Pink Floyd suonano in Piazza San Marco a Venezia

31 anni fa, il 15 luglio del 1989 i Pink Floyd suonarono di fronte a Piazza San Marco a Venezia, durante la festa del Redentore: un concerto storico e tra i più discussi della storia del rock, prima durante e soprattutto dopo.

L'idea fu del promoter Fran Tomasi: far suonare la band inglese su una mega piattaforma galleggiante, un concerto gratuito in diretta TV. Lo show fu oggetto di acceso dibattito politico, e viene ricordaoa dalla città come un disastro per l'impatto delle centiniaia di migliaia di persone.

Lo racconta il collega Giò Alajmo del Gazzettino, in questo articolo uscito per i 25 anni del concerto:

Arrivarono 200.000 persone, che invasero la città senza nessun servizio. Il concerto - che si può vedere su YouTube - fu in ballo fino all'ultimo:

La città venne lasciata sommersa dai rifiuti e le polemiche andarono avanti per anni, racconta Alajmo:

