Carl Brave a Rock in Roma: la scaletta e le foto del concerto

Il "Notti Brave summer tour" di Carl Brave ha fatto tappa stasera al Rock in Roma: non una data come le altre per il cantautorapper trasteverino, ma un appuntamento speciale, di fronte al pubblico della sua città, quella che ha ampiamente cantato e raccontato nelle sue canzoni. Sul palco dell'Ippodromo Capannelle, accompagnato dai suoi musicisti, gli stessi che lo avevano affiancato nel tour teatrale della scorsa primavera, Carl Brave ha fatto ascoltare le canzoni contenute nel suo album "Notti Brave" (ma anche le hit di "Polaroid", l'album del 2017 insieme all'ex sodale Franco126). Ecco le foto e la scaletta del concerto:

SCALETTA:"Camel Blu""Comunque""Ridere di noi" (con Luché)"Professorè""Fotografia""Spunte blu""Pianto noisy""Vita""Noi""E10" (con B. e Pretty Solero) "Pub Crawl""Chapeau" (con Frah Quintale) Medley: "Polaroid/Alla tua/Sempre in due/Tararì tararà/Noccioline/Pellaria""Termini""Mezzo cocktail""Vivere tutte le vite" (con Elisa)"Merci""Posso" (con Max Gazzé)"Malibu"