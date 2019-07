Il bis di Matt Bellamy e soci a San Siro: dopo la prima sera, di cui vi abbiamo raccontato qua, i Muse hanno ripresentato lo show del tour di "Simulation theory" allo stadio di San Siro: ecco foto e scaletta

SETLIST

Algorithm

Pressure

[Drill Sergeant] (registrata)

Psycho

Break It to Me

Uprising

Propaganda

Plug In Baby

Pray (High Valyrian) - Cover di Matthew Bellamy

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Thought Contagion

Interlude

Hysteria

The 2nd Law: Unsustainable

Dig Down

STT Interstitial 1 (registrata)

Madness

Undisclosed Desires

Mercy

Time Is Running Out

Houston Jam

Take a Bow

Prelude

Starlight



BIS #1