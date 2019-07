Bruce Springsteen pubblica ufficialmente tre rari video dal vivo del '73

Non si fermano le pubblicazioni del Boss: in questo periodo Springsteen sta rendendo progressivamente disponibile sul suo canale YouTube tutta la sua produzione video: film-concerti, DVD, etc.

E in questi giorni sono arrivati tre nuovi tasselli: si tratta di canzoni originariamente pubblicate come bonus della ristampa per i 30 anni di "Born to run", uscita nel 2005. Si tratta di tre rari brani filmati addirittura nel 1973, all'Ahmanson Theater, di Los Angeles: "Spirit in the night", "Wild Billy's Circus story" e soprattutto "Thundercrack", un classico del primo periodo del Boss, suonata regolarmente in quegli anni, ma mai inclusa nei dischi di studio. Comparve solo 25 anni dopo in "Tracks", la raccolta di brani inediti di studio uscita nel '98.

Ecco i tre video