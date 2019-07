Carl Brave a Rock in Roma: la diretta del concerto

Il rapper trasteverino arriva in concerto sul palco del Rock in Roma con il tour estivo legato al suo album "Notti Brave", che rappresenta l'ideale seguito della serie di concerti nei teatri della scorsa primavera (qui tutte le informazioni su orari, biglietti e come arrivare). Affiancato dalla sua band, Carl Brave porta all'Ippodromo Capannelle le hit contenute nel suo disco: in scaletta anche alcuni dei pezzi tratti da "Polaroid", l'album che nel 2017 lo lanciò insieme all'ormai ex sodale Franco126, oltre ad altre sorprese. Rimanete connessi per seguire il concerto in diretta su Rockol.