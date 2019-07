La festa di Salmo al Rock in Roma

Era uno degli eventi più attesi del Rock in Roma 2019 e non ha deluso le aspettative: il concerto di Salmo all'Ippodromo Capannelle è stata una vera e propria festa che ha fatto ballare e cantare per un paio d'ore i 20.000 spettatori radunati dal rapper sardo nell'arena, tra sorprese, ospiti e colpi di scena.

È un momento d'oro, per Salmo. Il "Playlist summer tour", che lo terrà impegnato sui palchi dei festival e delle arene all'aperto italiane fino a metà settembre, per una ventina di date, è il seguito ideale del tour sold out nei palasport dello scorso marzo. E mentre l'ultimo album del rapper, "Playlist" (uscito a ottobre), continua a macinare grandi numeri nelle vendite - tanto da finire nelle posizioni alte della classifica dei dischi più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2019 - Salmo non sembra avere intenzione di fermarsi e rincara la dose con "Machete Mixtape 4": non un altro album di inediti, ma il nuovo volume della serie di dischi targati Machete Crew, il collettivo fondato insieme a DJ Slait, Enigma e Hell Raton.

Lo spettacolo del "Playlist summer tour" è totalmente diverso rispetto a quello visto nei palasport , riadattato - se così si può dire - alla dimensione delle grandi arene come l'Ippodromo Capannelle e caratterizzato da un mood più rock'n'roll: la curatissima scenografia che faceva da sfondo ai concerti dei palazzetti qui lascia il posto a un palco più semplice, con la band disposta alle spalle di Salmo, costretto a muoversi di fronte al pubblico su una sedia a rotelle a causa dell'infortunio al ginocchio di qualche giorno fa. È diversa anche la scaletta, in parte tagliata, ma comunque sempre incentrata sull'ultimo album "Playlist" - anche se non mancano i cavalli di battaglia del rapper, da "Russell Crowe" e "S.A.L.M.O." (pescati da "Midnite", il disco che nel 2013 portò per la prima volta il nome di Salmo al primo posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia) a "1984", "L'alba" e "Daytona" (da "Hellvisback" del 2016).La vera sorpresa, pensata appositamente per il Rock in Roma, arriva nel bis, quando Salmo si ripresenta sul palco accompagnato dagli esponenti della Machete Crew e da alcuni degli ospiti che hanno partecipato al "Machete Mixtape 4": e il concerto diventa un altro concerto, con Salmo & Co. che fanno ascoltare dal vivo quasi tutte le tracce del mixtape uscito a inizio mese. Una dopo l'altra arrivano "Bud Spencer", "Gang!", "Yoshi", "Marylean", "Io può", "No way", "Sugar", "FQCMP", "Walter walzer", "Ken Shiro" e Lazza, Hell Raton, Dani Faiv, Nitro e gli altri esponenti del collettivo si alternano al centro del palco, sotto lo sguardo divertito del rapper sardo.La chiusura è corale, affidata a "Mammastomale", con la voce di Gemitaiz - ospite della traccia nel mixtape - che risuona dalle casse e fomenta i ragazzi sotto al palco, tra urla, spintoni e bicchieri di birra che volano sopra le teste. E quando il concerto finisce, la festa si sposta di qualche metro, nel backstage, con l'aftershow del Rock in Roma:SCALETTA:"90min""Mic taser""Stai zitto""Ricchi e morti""Giuda""Russell Crowe""Perdonami""L'alba""Cabriolet""PxM""Papparapà""Daytona""Disobey""Hellvisback""S.A.L.M.O.""1984""Il cielo nella stanza""Killer game""K-hole""Ho paura di uscire" (Lazza-Salmo)"Bud Spencer" (Lazza-Salmo)"Gang!" (Salmo-Hell Raton)"Yoshi" (Dani Faiv)"Marylean" (Salmo-Nitro)"Io può" (Jack the Smoker-Salmo-Beba)"No way" (Nitro)"Sugar" (Salmo-Lazza)"FQCMP" (Dani Faiv-Salmo-Nitro)"Walter walzer" (Dani Faiv)"Ken Shiro" (Nitro)"Skit Freestyle" (Jack the Smoker-Nitro)"Orange gulf" (Dani Faiv-Salmo-Jack the Smoker)"Machete Bo$$" (Dani Faiv-Nitro-Jack the Smoker)"Star Wars""Mammastomale"