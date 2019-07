"L'ABC dei Metallica" in un libro per bambini

Volete ripassare la storia dei Metallica, dopo il recente concerto italiano, o convertire i vostri figli al sacro fuoco del metal? Ecco uno strumento che fa per voi - anche se purtroppo è inglese. La band californiana ha scelto di raccontare la sua storia in maniera davvero particolare, con un libro per bambini: “The Abcs Of Metallica, An Alphabetical History" è stato curato dalla band con Howie Abrams e con le illustrazioni di Michael "Kaves" McLeer.

Il libro esce in autunno, con i profitti devoluti in beneficienza. Questa la descrizione e la copertina: