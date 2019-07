"Yesterday", il film sui Beatles: rivelazioni sulla trama originaria

Sta per arrivare anche sugli schermi italiani (la data fissata è il 26 settembre) "Yesterday", il film di Danny Boyle nel quale ci s'immagina un mondo in cui nessuno, tranne un giovane musicista, ricorda l'esistenza dei Beatles e delle loro canzoni.

Dopo le proiezioni all'estero, sappiamo che nel film il personaggio di John Lennon (interpretato da Robert Carlyle), svolge un ruolo-chiave per l'evoluzione della vicenda.

Ora lo sceneggiatore Richard Curtis e il regista Danny Boyle hanno rivelato che anche i personaggi degli altri tre Beatles erano originariamente previsti nello sviluppo della trama.

Richard Curtis:



"Quando il protagonista, Jack, va per la prima volta a Liverpool, avevo scritto una lunga scena in cui lui entra in un pub e incontra due simpatici anziani che in passato avevano suonato nella stessa band, ma che poi avevano cambiato lavoro: George Harrison e Ringo Starr. Verso la fina del film, poi, Jack sarebbe dovuto andare sull'isola di Wight, e avrebbe dovuto incrociare un anziano pensionato che portava a spasso i suoi cani, Vera, Chuck e Dave".



Questa è una citazione del testo di "When I'm sixty-four", la canzone di "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band" ("Ev'ry summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear… grandchildren on your knee: Vera, Chuck and Dave") in cui i tre nomi erano però quelli di tre nipoti, non di tre cani. Lo sceneggiatore ha aggiunto:

"Alla fine nel film è rimasta solo la scena in cui compare il personaggio di John Lennon, perché era quella più significativa"

Danny Boyle, il regista, tempo fa aveva spiegato di aver dovuto sottoporre i dettagli del progetto ai Beatles superstiti e agli eredi degli altri due, e di aver mandato loro in visione il film finito per averne l'approvazione finale. Ringo e Olivia, la vedova di Harrison, ci hanno mandato un messaggio molto carino; non penso che Paul abbia visto il film, ma quando ha visto il trailer si è divertito".