Franz Ferdinand, la recensione del concerto di Firenze

A un solo anno di distanza dall’ultimo live italiano del 2018, la band scozzese è tornata nel nostro paese per una tre giorni di concerti - nell'ordine Marostica, Cremona e Firenze. Giovedì 11 luglio la suggestiva location del Maggio Musicale Fiorentino, culla della musica lirica e non solo, ha ospitato per l’occasione un party a cielo aperto sonorizzato dalle note di Alex Kapranos - leader della band - e soci, che hanno suonato tutte le hit più conosciute del loro repertorio: vent’anni di carriera ripercorsi in 18 tracce per questa ultima tappa italiana.

La serata è stata inaugurata del trio californiano Mini Mansion, progetto indie rock nato dalla creatività di Tyler Parkford, voce e tastiere, Zach Daes al basso e dal leader del gruppo Michael Shuman voce e chitarra, meglio conosciuto per essere l’attuale bassista dei Queens of the Stone Age. Per questa unica data italiana, la band di Shuman ha ospitato alla batteria un’altro pezzo dei QOTSA, il batterista Jon Theodore, che con la sua potenza strumentale ha dato ancor più sostegno alle melodie eleganti e taglienti del terzetto losangelino. Poco più di mezz’ora di musica, molto apprezzata dai presenti.

Alle 22:00 in punto un urlo di benvenuto dei fan ha accolto l’ingresso on stage dei Franz Ferdinand. È bastato il pezzo di apertura “Jacqueline”, storico brano presente all’interno del disco d’esordio “Franz Ferdinand”, per caricare la folla fiorentina che non ha smesso di agitarsi per tutto il concerto. Lo stesso Kapranos subito dopo la conclusione del primo brano ha invitato i presenti ad avvicinarsi sempre più al piccolo stage costruito per la serata: di li in poi il concerto si è trasformato in un vero party rock sotto le stelle, rompendo così l’ordine e la compostezza richiesti dalla location - più conosciuta per opere liriche e classiche piuttosto che per eventi rock. “Walk Away” è stato il secondo brano cantato all’unisono con tutti i presenti, divertiti all’idea di essere a pochi centimetri dalla band. “Horizon”, “Right Action”, “Lucid Dreams” e la hit per eccellenza “Take Me Out” sono i brani eseguiti nella prima parte del concerto, tutti suonati ottimamente dal quintetto scozzese che non ha sbagliato in nessun punto della propria esibizione, sempre sul pezzo, con belle armonie sottolineate dalla presenza scenica coinvolgente di Kapranos, che non ha mia smesso di ringraziare il pubblico presente. “Ulysses” è stato il brano che ha concluso la prima parte del concerto. Dopo una breve interruzione la band è ritornata sul palco per salutare il pubblico con l'esecuzione di altri quattro brani: “Jacqueline”, "Take me out", “Love illumination”" e la conclusiva “This Fire”.



Antonio Ciruolo



Scaletta

Walk Away

Stand on the Horizon

Glimpse of Love

No You Girls

Right Action

The Dark of the Matinée

Evil Eye

Lucid Dreams

Do You Want To

Darts of Pleasure

Michael

Always Ascending

Ulysses

Bis:

Jacqueline

Take Me Out

Love Illumination

This Fire