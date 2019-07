I wanna rock , Rod Stewart

Compie 50 anni "An old raincoat won’t ever let you down”, primo album in assoluto per Rod Stewart, ripubblicato negli Stati Uniti con il titolo “The Rod Stewart album” (1969). Oltre alla title track, nel disco si segnala una versione di “Street fighting man” dei Rolling Stones che, riletta a posteriori, pare anticipare la cifra stilistica di un artista britannico che ha saputo fondere rock e folk con un taglio di assoluta originalità (oltre che di comprovata longevità). Noto ai più disattenti soprattutto come dongiovanni incallito, rockstar decadente e come il più grande appassionato di calcio nella storia del rock, Rod “the Mod” Stewart appartiene di diritto alla covata d’oro del rock inglese degli anni Sessanta, essendosi fatto le ossa agli esordi come cantante dei Faces, una delle migliori e più esplosive formazioni dell’epoca che, al tempo, godeva di una considerazione simile a quella di Who e Stones.

