I Wanna Rock: Vasco Rossi

Compie 40 anni "Non siamo mica gli Americani”, il secondo mitico album di Vasco Rossi, il disco che contiene pezzi come "Albachiara" e “Fegato, fegato spappolato” (originariamente lati A e B del primo singolo) e con in copertina un Vasco con taglio di capelli militaresco e una bandiera americana rivisitata con colori italiani. Siamo alle vere origini del mito del Blasco. La formazione in studio includeva, oltre a Vasco Rossi alla voce, Maurizio Solieri alle chitarre, Gian Emilio Tassoni al basso, Gaetano Curreri e Antonio Mancuso alle tastiere, Giovanni Pezzoli alla batteria, Rudy Trevisi e Sandro Comini ai fiati. L’album, ripubblicato diverse volte nel tempo anche a causa dei passaggi di proprietà del catalogo della Lotus /Saar, è uscito in seguito anche col titolo di “Albachiara”.

