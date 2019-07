I Wanna Rock: Depeche Mode

Compie 10 anni "Sounds of the Universe", dodicesimo album in studio dei Depeche Mode che fu subito proiettato nelle zone alte delle classifiche di tutto il mondo dal primo singolo estratto “Wrong”. Ma, a quel punto, la carriera della band era quasi arrivata ai 30 anni di durata, vissuti tra molti alti e bassi ma, allo stesso tempo, prova tangibile di una robustezza artistica forse unica rispetto alle vicende delle formazioni loro affini agli esordi. Già: era il 1981, quando nel Regno Unito impazzava il movimento “new romantic” e il quartetto composto da Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore e Dave Gahan dava alle stampe – oltre all’album “Speak and spell” - la super-hit “Just can’t get enough”, il primo mattone del monumento all’elettro-pop che i Depeche Mode costruirono intorno a sé stessi e che, come testimoniano gli stadi pieni, resiste e fa proseliti ancora oggi.

