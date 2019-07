I Wanna Rock: The Fray

Sono originari di Denver, Colorado i The Fray, formatisi nei primi anni Duemila per iniziativa di Isaac Slades (piano e voce) e Joe King (chitarra e voce), due compagni di scuola. La band, completatasi con Ben Wysocki alla batteria e l’altro chitarrista David Welsh, ottenne una buona notorietà locale e poi, grazie a una miscela di brani da "arena rock" e ballate orecchiabili, confezionò un album di esordio di successo intitolato “How to save a life” (2005). Questa estate, invece, ricorrono dieci anno dalla pubblicazione del loro secondo album in studio, intitolato semplicemente “The Fray” e infarcito di numerosi singoli, tra cui spicca “You found me” che precedette l’uscita dell’LP e entrò nella top ten americana.

