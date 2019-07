I wanna rock , Men at Work

Ricorrono nel 2019 i 40 anni dalla formazione della band australiana dei Men At Work, fondata nel 1979 dallo scozzese Colin Hay a Melbourne. Evoluti da duo (l’altra metà era Ron Strikert) a gruppo vero e proprio in pochi mesi, nel 1982 passarono da un relativo anonimato alla popolarità planetaria con l’album "Business as usual”, lanciato dall’hit single “Who can it be now” - brano che, all’uscita, impressionò il pubblico mondiale anche per la sua spiccata somiglianza con i ritmi e lo stile dei Police. I Men At Work vissero quell’anno come il più fulgido della loro intera carriera, trascorrendo ben 15 settimane in vetta (tra le altre) alla classifica americana degli album, piazzando al numero uno due singoli (l’altro era “Down under”) e ricevendo un Grammy Award nella categoria “Best New Artist”.

