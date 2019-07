I Wanna Rock: The People

Il loro nome completo è Foster The People. Meglio noti come The People, parliamo del trio fondato giusto dieci anni fa da Mark Foster a Los Angeles e esploso sulla scena indie rock americana nel 2011, grazie al singolo “Pumped up kicks” che li impose durante il SXSW di Austin. Ma la band (alla quale appartengono anche il bassista Cubbie Fink e il batterista Mark Pontius) ha nel tempo ricalibrato il proprio focus, fino a strizzare l’occhio al dance-pop e ad approdare con l’ultimo album "Sacred Heart Club” (2017) a un genere che oscillava tra elettronica, funk e R’n’B. La loro ultima fatica è il singolo “Style”, uscito nel marzo di quest’anno.

