Giancarlo Bigazzi: a Soundreef la gestione del catalogo editoriale

Dall'1 gennaio 2020, l'enorme repertorio di canzoni di successo firmate da Giancarlo Bigazzi - "Ti amo", "Gloria", "Montagne verdi", "Si può dare di più", "Gente di mare", "Self control", "Disperato", "Perché lo fai", "Non amarmi" e via elencando decine di hit - verrà gestito editorialmente da Soundreef.

L'Ente di Gestione Indipendente ha infatti concluso un accordo con il Trust Maestro Giancarlo Bigazzi, ente che gestisce i diritti del famoso autore e produttore fiorentino, amministrato dal prof. Fernando Colao, guardiano unico del Trust e AD di G.B. Music, con il benestare della famiglia del Maestro: la moglie Gianna Albini e il figlio Giovanni Bigazzi.

In base all'accordo, Soundreef si occuperà quindi di gestire i diritti d'autore per lo sconfinato repertorio di Giancarlo Bigazzi: centinaia e centinaia di brani per oltre 200 milioni di copie vendute.

Davide D'Atri, amministratore delegato di Soundreef SpA, ha dichiarato:



"Per noi di Soundreef è un onore poter gestire i diritti di un autore come il Maestro Bigazzi che attraverso i suoi brani ha saputo emozionare ed entusiasmare intere generazioni non solo in Italia ma in tutto il mondo, scrivendo alcune delle pagine più importanti della musica pop internazionale".

Il prof. Fernando Colao, 'guardiano unico' del Trust Maestro Giancarlo Bigazzi e Amministratore Delegato di G.B. Music., ha aggiunto: